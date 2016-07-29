الأرجنتين تتعادل سلبيا أمام المكسيك قبل الأوليمبياد

(إفي): تعادل منتخبا المكسيك والأرجنتين تحت 23 عاما فجر الجمعة سلبيا على ملعب كواوتيموك بمدينة بويبلا، في آخر تجارب الفريقين قبل السفر إلى البرازيل لخوض منافسات أوليمبياد ريو دي جانيرو.

وغابت الإثارة عن اللقاء الذي دفع فيه مدربا كلا الفريقين بالعديد من اللاعبين لتجربتهم.

وألغى حكم اللقاء هدفا للمكسيك (ق60) للاعب كارلوس سالسيدو، قبل أن يُطرد اللاعب الأرجنتيني لاوتارو جيانيتي (ق91) لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وينتظر أن تستهل المكسيك، حاملة اللقب، والأرجنتين مباراتيهما بأوليمبياد ريو يوم 4 أغسطس القادم، أمام ألمانيا والبرتغال على الترتيب.