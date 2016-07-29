رئيس الاتحاد الأرجنتيني يسافر لأوروبا للتحدث مع ميسي وسامباولي

(إفي): قال أرماندو بيريز، رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بأنه سيتوجه لأوروبا من أجل محاولة إقناع ليونيل ميسي بالعدول عن قرار الاعتزال والعودة لصفوف المنتخب، وأيضا من أجل الاجتماع بخورخي سامباولي وإدواردو بيريزو، المرشحين لتدريب الـ"ألبيسيليستي".

وأكد المسئول أن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، "لا يريد تدريب" المنتخب "في الوقت الحالي"، في الوقت الذي يبقى فيه سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، "المرشح الأول لهذا المنصب".

وقال بيريز في حوار مع راديو كونتيننتال "الهدف من السفر لأوروبا هو معرفة الدوافع التي أدت لاتخاذ ميسي هذا القرار. إذا كانت المشكلة متعلقة بالتنظيم أو بالاتحاد، فكنت أريد الحديث مع اللاعب لإيضاح خطة العمل الخاصة بالمنتخب".

وأضاف "شاغلي الأكبر هو أن يعود ميسي للمنتخب، ولكن في الوقت ذاته إذا ما اقترح علي أحد المدربين لتدريب المنتخب، سأستمع إليه بالطبع، لأنه الأفضل في العالم. ولكن هذا لا يعني أنني سأختاره".

وأعلن بيريز أيضا بأنه سيجتمع معه سامباولي وبيريزو، المدير الفني لسلتا فيجو.

وأوضح "لا يمكننا دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد سامباولي مع إشبيلية. الاتحاد لا يملك أموالا. ولكنني أثق بأنهم مسئولين حكماء".

وأضاف أيضا أن "أصدقاء مقربين للغاية" من مدرب أتليتكو مدريد، دييجو سيميوني، أكدوا له أن الأخير "لا يريد تدريب المنتخب في الوقت الحالي".

وعن المرشحين الآخرين لتولي هذه المهمة، قال بأنه "تم استبعاد" مارسيلو بييلسا بقرار منه، وأنه تحدث مع إدجاردو باوزا وميجيل أنخل روسو، في الوقت الذي سيجتمع فيه ببيريزو ورامون دياز وكارلوس بيانكي، و"يتبقى له فقط" الاجتماع بمارسيلو جاياردو.

وأشار الرئيس أيضا إلى "إمكانية" الاستعانة بخدمات أحد المدربين "مؤقتا" لعدة اشهر حتى يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

وكان بيريز نفسه قد أكد في تصريحات سابقة لشبكة (فوكس سبورتس) أنه "إذا تم حل الأمور المادية، سيكون سامباولي هو المدرب القادم" لراقصي التانجو لأنه "المرشح الأول لهذا المنصب".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني مقبل على مواجهتين هامتين في تصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا يومي 1 و6 سبتمبر المقبلين أمام أوروجواي وفنزويلا على الترتيب.