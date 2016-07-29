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مقتل ثمانية عمال إثر انهيار جزء من مبنى تحت الانشاء فى الهند

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مقتل ثمانية عمال إثر انهيار جزء من مبنى تحت الانشاء فى الهند مقتل ثمانية عمال إثر انهيار جزء من مبنى تحت الانشاء فى الهند
انهيار جزء من بناية مكونة من 13 طابقا تحت الإنشاء فى مدينة بيون غرب الهند، ما أسفر عن مقتل ثمانية عمال على الأقل، حسبما ذكر مسؤول هندى فى إدارة الإطفاء.

وقال المسؤول إن الجزء العلوى من المبنى انهار اليوم الجمعة.

وأشار المسؤول إلى أن فرق الانقاذ تبحث عن العمال المحاصرين تحت الانقاض ، تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث إلى الصحفيين.

تقع بيون إلى الجنوب الشرقى من مومباى، عاصمة ولاية مهاراشترا، بنحو 160 كيلومترا.

انهيار المبانى أمر شائع فى الهند، حيث يؤدى ارتفاع الطلب على المساكن والأنظمة المتساهلة إلى تشجيع المقاولين على اتباع أساليب ملتوية، واستخدام مواد بناء دون المستوى المطلوب أو إضافة طوابق زائدة غير مصرح بها.
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