باحثون: جراحات إنقاص الوزن تزيد من خطر تعرضك للكسور

عزيزى البدين.. احذر من اندفاعك نحو الخضوع لجراحة البدانة للتخلص من كابوس زيادة الوزن الذى يؤرقك، فعلى الرغم من توالى الأبحاث المؤكدة على فوائد هذه الجراحات، إلا أن هناك دارسات حديثة محذرة من زيادة هذه النوعية من الجراحات من فرص حدوث كسور.

وشدد الباحثون - فى معرض أبحاثهم الحديثة التى نشرت فى العدد الأخير من "المجلة الطبية البريطانية" - على ضرورة تقييم مخاطر الكسر لتصبح جزءا من تقييم أهمية وفعالية جراحات البدانة فى المقام الأول.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 12,676 مريض ونحو 38,028 شخص يعانى من بدانة مفرطة، ونحو 126,760 شخص من غير البدناء.

وقبل إجراء الجراحة، عانى نحو 10,5% من المرضى فى مجموعة جراحة البدانة من كسور، بالمقارنة بـ8,1% بمفرطى البدانة و6,6% من غير البدناء.

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