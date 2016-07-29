جيليت فيوس بريز الخيار الأول لإزالة الشعر

هل واجهتم يوماً أسئلة حول كيفية الحصول على أفضل النتائج عندما يتعلق الامر بالحلاقة؟ على الرغم من ان الحلاقة قد لا تعتبر الخيار الأول لإزالة الشعر، عقدنا شراكة مع جيليت فينوس والدكتورة هالة فضلي للحصول على بعض النصائح والمعلومات التي تضمن أفضل النتائج.

1.استخدمي آلة حلاقة ذات نوعية جيدة مثل جيليت فيوس بريز، مع شفرات حادة وجل للحلاقة لتكون العملية أكثر فعالية. ولهذا فإن اختيار آلة الحلاقة أمر بالغ الأهمية.

2.نشجع السيدات على استخدام جل الحلاقة مثل ساتين كير لضمان الحلاقة السهلة والحصول على بشرة حريرية ناعمة.

3.قومي بحلاقة الشعر بخفة ولطف، فمن المهم عدم الضغط بشدة على الجلد أثناء الحلاقة، واتركي الآلة تقوم بالعمل.

4.احرصي على الحلاقة بعكس اتجاه نمو الشعر لحلاقة دقيقة، أو بالاتجاه الذي يشعرك بالراحة اكثر.

5.لا تستخدمي شفرة غير حادة للحلاقة، لأن ذلك سيسبب انزعاج البشرة والجروح والتحسس.

6.تذكري أنه من المهم الاستثمار في أدواتك الخاصة لإزالة الشعر دون أن تستعيري آلة الحلاقة من أحد. وتذكري ان آلات الحلاقة جيليت فينوس مصممة لتلبي احتياجات السيدات وبهدف تسهيل الحلاقة الدقيقة الناعمة.

7.لا تتركي آلة الحلاقة مواجهة للأسفل على المنضدة، فهذا يقلل حدتها ويسهّل تجمع الجراثيم عليها.