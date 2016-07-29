عشرات المستوطنين يقتحمون قرية فلسطينية بنابلس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الجمعة قرية الباذان الواقعة شمال شرق نابلس شمال الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية أن أكثر من خمسة عشر سيارة للمستوطنين ترافقها دورية عسكرية اقتحمت قرية "الباذان" واتجهت نحو منطقة الطواحين القريبة من الوادي، فيما تمركزت قوات الاحتلال على الشارع الرئيس ى المؤد ى للمنطقة لحمايتهم.

وأشارت إلى أن المستوطنين المدججين بالسلاح اعتادوا على التواجد ف ى المنطقة كل يوم جمعة ويقومون بأداء صلوات تلمودية قرب الوادي.

ويقطن قرية "الباذان" أكثر من ثلاثة آلاف نسمة وتمتاز بموقع استراتيجى لأنها تعتبر رابطة بين محافظات نابلس وطوباس وأريحا وجنين.

وعبر أهال ى القرية عن مخاوفهم من أطماع استيطانية ف ى قريتهم الت ى تعد متنفسا طبيعيا ومنطقة جذب سياحي.

ف ى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيل ى اليوم الجمعة، قرية "كفر عين" قرب محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر أمنية أن قوة مؤلفة من ستة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وتجولت بشكل استفزاز ى ف ى حاراتها وشوارعها المختلفة، حيث دقق جنود الاحتلال ف ى هويات بعض المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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