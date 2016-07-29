ظهور أول مولود أوروبى مصاب بضمور الجمجمة بسبب فيروس "زيكا"

ظهر مؤخرا أول مولود أوروبى مصاب بضمور الجمجمة المتمثل فى عدم اكتمال الجمجمة والمخ، بسبب فيروس زيكا الذى أصاب والدته فى مايو الماضى حسبما أعلنت إدارة مستشفى برشلونة الأسبانية.

وقد التقطت والدة المولود العدوى أثناء سفرها إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية، كما ظهرت حالة أخرى فى سلوفانيا ولكن الآباء فضلوا إجهاض الأم على مولد طفل مصاب.

وكان عدد المواليد المصابون بضمور فى الجمجمة قد بلغوا 1600 حالة وتشوهات فى الجهاز العصبى المركزى للمواليد فى البرازيل وفقا لآخر تقارير منظمة الصحة العالمية.

وهذا الفيروس - الذى ظهر فى دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى بالإضافة إلى 65 دولة منها 62 دولة منذ بداية 2015 ومنذ شهر مايو الماضى ظهر الفيروس فى أوروبا.

وكشفت الدراسة - التى أجراها خمسة من الباحثين الأمريكيين وزملاؤهم البريطانيون - أن هناك 65ر1 مليون سيدة حامل يمكنها التقاط هذا الفيروس خلال هذه الموجة الوبائية المنتشرة حاليا فإن إجمالى عدد المصابين سيصل إلى 4ر93 مليون أى ضعف عدد المصابين فى وباء حمى الدنج فى 2010 والتى بلغ عددهم 8ر53 مليون مصاب.

ووفقا لتقارير الباحثين ففى البرازيل يصل العدد إلى 37.4 مليون مصاب والمكسيك 14.9 مليون مصاب وفنزويلا 7.4 مليون وكولومبيا 7.6 مليون، كما يتوقع الخبراء أنه من 1% إلى 13% من أمهات المستقبل المصابون بالفيروس سيضعون حوالى من 16 ألفا و500 إلى 215 ألف مولود جديد مصاب بضمور الجمجمة فى حالة إصابة الأم الحامل فى الثلاثة شهور الأولى من الحمل.

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