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نقيب المحامين بالكويت: الأمة العربية تواجه خطرا داهما فى ظل تنامى الإرهاب

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نقيب المحامين بالكويت: الأمة العربية تواجه خطرا داهما فى ظل تنامى الإرهاب نقيب المحامين بالكويت: الأمة العربية تواجه خطرا داهما فى ظل تنامى الإرهاب
قال ناصر الكريونى، نقيب المحامين بالكويت، إن الأمة العربية تواجه خطرا داهما فى ظل تنامى الإرهاب، مشددا أنه يجب عدم الإكتفاء بإصدار التقارير والاجتماعات بل وضع حلول حقيقية للمشكلات والأزمات.

وطالب الكريونى لـ"اليوم السابع"، بضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه المجازر اليومية من الإحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى فى ظل قوانين دولية تطبق حسب الأهواء، مؤكدا أن الكويت داعمة على الدوام للقضايا العربية.


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