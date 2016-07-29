أخبار العراق.. بغداد‎ تريد منح‎ ‎طهران‎ ‎كفالة‎‎ ‎لتسديد‎ 600 ‎مليون‎ ‎دولار

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء العراقية ‏مصعب المدرس، توجه مجلس الوزراء ‏العراقى، إلى منح وزارة الطاقة الإيرانية كفالة سيادية تسمح للعراق دفع 600 مليون ‏دولار أمريكى لإيران مقابل الكهرباء ‎.‎

وأوضح المدرس فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس ، أن إيران وبشكل مفاجئ أوقفت خطى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية لمنظمة ‏الكهرباء الوطنية وهما خط (كرخ — عمارة) و(خرمشهر — بصرة) لمدة 24 ساعة، بسبب ‏تراكم الديون وعدم قدرة وزارة الكهرباء العراقية على تسديدها‎.‎

وتابع "رغم أننا سدننا 100 مليون دولار، لإيران قبل شهرين والمتبقى 600 مليون دولار، ‏وتم الاتفاق مع الجانب الإيرانى على إعادة تشغيل الخطين المذكورين بعد إيقافهما" ‎.‎

وكشف المسئول العراقى عن أنه سيتم منح وزارة الطاقة الإيرانية، كفالة سيادية من مجلس الوزراء العراقى لمبلغ ‏الديون المتبقى وتسديده على شكل دفعات‎.‎

وعلل المدرس تراكم الديون، إلى معاناة وزارة الكهرباء من عدم إطلاق المبالغ المخصصة لها ‏ضمن الموازنة من قبل وزارة المالية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العراق الذى يخوض ‏حربا ً شعواء على الإرهاب المتمثل بتنظيم "داعش‎".‎

وقالت وزارة الكهرباء العراقية ، فى بيان ، إن طهران أوقفت إمدادات الطاقة الكهربائية البالغة 800 ‏ميجاوات، دون إنذار الجانب العراقى مسبقا‎. ‎