أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق.. بغداد‎ تريد منح‎ ‎طهران‎ ‎كفالة‎‎ ‎لتسديد‎ 600 ‎مليون‎ ‎دولار

Google+ Print
أخبار العراق.. بغداد‎ تريد منح‎ ‎طهران‎ ‎كفالة‎‎ ‎لتسديد‎ 600 ‎مليون‎ ‎دولار أخبار العراق.. بغداد‎ تريد منح‎ ‎طهران‎ ‎كفالة‎‎ ‎لتسديد‎ 600 ‎مليون‎ ‎دولار
أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء العراقية ‏مصعب المدرس، توجه مجلس الوزراء ‏العراقى، إلى منح وزارة الطاقة الإيرانية كفالة سيادية تسمح للعراق دفع 600 مليون ‏دولار أمريكى لإيران مقابل الكهرباء ‎.‎

وأوضح المدرس فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس ، أن إيران وبشكل مفاجئ أوقفت خطى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية لمنظمة ‏الكهرباء الوطنية وهما خط (كرخ — عمارة) و(خرمشهر — بصرة) لمدة 24 ساعة، بسبب ‏تراكم الديون وعدم قدرة وزارة الكهرباء العراقية على تسديدها‎.‎

وتابع "رغم أننا سدننا 100 مليون دولار، لإيران قبل شهرين والمتبقى 600 مليون دولار، ‏وتم الاتفاق مع الجانب الإيرانى على إعادة تشغيل الخطين المذكورين بعد إيقافهما" ‎.‎

وكشف المسئول العراقى عن أنه سيتم منح وزارة الطاقة الإيرانية، كفالة سيادية من مجلس الوزراء العراقى لمبلغ ‏الديون المتبقى وتسديده على شكل دفعات‎.‎

وعلل المدرس تراكم الديون، إلى معاناة وزارة الكهرباء من عدم إطلاق المبالغ المخصصة لها ‏ضمن الموازنة من قبل وزارة المالية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العراق الذى يخوض ‏حربا ً شعواء على الإرهاب المتمثل بتنظيم "داعش‎".‎

وقالت وزارة الكهرباء العراقية ، فى بيان ، إن طهران أوقفت إمدادات الطاقة الكهربائية البالغة 800 ‏ميجاوات، دون إنذار الجانب العراقى مسبقا‎. ‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365