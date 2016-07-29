أخبار العراق.. بغداد‎ تريد منح‎ ‎طهران‎ ‎كفالة‎‎ ‎لتسديد‎ 600 ‎مليون‎ ‎دولار

وأوضح المدرس فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس ، أن إيران وبشكل مفاجئ أوقفت خطى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية لمنظمة الكهرباء الوطنية وهما خط (كرخ — عمارة) و(خرمشهر — بصرة) لمدة 24 ساعة، بسبب تراكم الديون وعدم قدرة وزارة الكهرباء العراقية على تسديدها.
وتابع "رغم أننا سدننا 100 مليون دولار، لإيران قبل شهرين والمتبقى 600 مليون دولار، وتم الاتفاق مع الجانب الإيرانى على إعادة تشغيل الخطين المذكورين بعد إيقافهما" .
وكشف المسئول العراقى عن أنه سيتم منح وزارة الطاقة الإيرانية، كفالة سيادية من مجلس الوزراء العراقى لمبلغ الديون المتبقى وتسديده على شكل دفعات.
وعلل المدرس تراكم الديون، إلى معاناة وزارة الكهرباء من عدم إطلاق المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة من قبل وزارة المالية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العراق الذى يخوض حربا ً شعواء على الإرهاب المتمثل بتنظيم "داعش".
وقالت وزارة الكهرباء العراقية ، فى بيان ، إن طهران أوقفت إمدادات الطاقة الكهربائية البالغة 800 ميجاوات، دون إنذار الجانب العراقى مسبقا.