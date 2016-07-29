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الأمن اليمنى يلقى القبض على إرهابيين هاجموا دارا للمسنين فى عدن مارس الماضى

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الأمن اليمنى يلقى القبض على إرهابيين هاجموا دارا للمسنين فى عدن مارس الماضى الأمن اليمنى يلقى القبض على إرهابيين هاجموا دارا للمسنين فى عدن مارس الماضى
أعلنت إدارة الأمن بمحافظة عدن أن وحدة متخصصة بمكافحة الإرهاب تابعة لها ألقت القبض على خلية إرهابية نفذت هجوم على دار للمسنين فى مارس الماضى.

وأوضحت إدارة الأمن فى بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الإرهابيين اعترفوا بارتكابهم العملية وقيامهم بتصفية المشرفات على الدار من أصول هندية وقتل طاقم الحراسة وسائق الاتوبيس التابع للدار.

وأشار البيان إلى أنه أثناء سير التحقيق مع المتهمين اعترف احدهم بمسئوليتهم عن تنفيذ عملية سابقة استهدفت حافلة ركاب تقل عمالا وطاقم تمريض بمستشفى بأصهيب العسكرى فى منتصف يونيو عام 2014 وهى العملية التى راح ضحيتها العشرات من العمال بين قتيل وجريح.

وكانت مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم القاعدة قد هاجمت دار للمسنين بمديرية الشيخ عثمان فى عدن وهو الهجوم الذى أسفر عن مقتل 16 بينهم 4 ممرضات هنديات، وبدأ الحادث حينما طلب 4 مواطنين زيارة والدتهم المقيمة بالدار ففتح الحارس لهم الباب وبدأوا بإطلاق النار على من يصادفهم ولاذوا بالفرار ونجت ممرضة هندية اختبأت داخل ثلاجة تبريد وروت الحادثة بعد ذلك.
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