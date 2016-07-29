المجلس الرئاسى الليبى يعلن استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطى

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، موسى الكوني، عن استئناف تصدير النفط من موانى الهلال النفطى.

وقال الكونى خلال مؤتمر صحفى عقده الليلة الماضية، فى رأس لانوف "منذ استلامنا لمهمانا فى المجلس الرئاسى قررنا تمهيد الطريق لإعادة تصدير النفط، لقد وعدنا بذلك وها نحن نفى بالوعد".

وأضاف الكونى "يسرنى وبالنيابة عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أن أعلن اليوم، وكل أمل وتفاءل، عن استئناف تصدير النفط الليبى من موانى الهلال النفطى كبداية لاستعادة بلادنا عافيتها من أقصها إلى أقصاها وكلنا يعلم أن النفط يعد شريان الحياة الاقتصادية فى بلادنا، إذ توقف تصديره أثر على الحياة الاقتصادية وعصف بالتنمية".

وأشار الكونى إلى "الأضرار التى أصابة الخزانات والبنية التحتية جراء الأشتباكات المسلحة»، مقدماً شكره لـ«لأبطال الشجعان الذين أوقفوا هذه الاشتباكات وتكاتف الجميع والجهد الذى بذله العاملون فى صناعة النفط على اختلاف تخصصاتهم من أجل جعل المنظومة النفطية تكون جاهزة لتصدير النفط".

ووصل أمس الخميس كل من نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، والمفوض بوزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطني، عقيد مهدى البرغثي، إلى بلدة راس لانوف قادمين من القاهرة وكان عضو المجلس الرئاسي، أحمد حمزة، قد وصل فى وقت سابق من اليوم إلى راس لانوف بمنطقة الهلال النفطي، يرافقه رئيس حرس المنشآت النفطية عقيد على الأحرش.

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