إصابة 26 مواطنا فى انقلاب أتوبيس على طريق "القطامية - السويس"

أصيب 26 مواطنا فى انقلاب سيارة أتوبيس بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كانت مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض أتوبيس مينى باص للانقلاب بطريق القطامية – العين السخنة، مما تسبب فى إصابة الركاب بالأتوبيس، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبى، أن عدد المصابين فى الحادث 26 مواطنا، بينهم ثلاث حالات خطرة ويتم علاجهم بمستشفى السويس العام.

وأكد مصدر أمنى، أن انفجار الإطار الأمامى للأتوبيس، هو ما تسبب فى انقلابه بطريق القطامية – العين السخنة.

تحرر محضر بالحادث بنقطة مستشفى السويس العام، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس، والاستماع لأقوال الشهود.

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