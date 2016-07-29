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وكيل وزارة الصحة: 5 ملايين مصاب بفيروس سى فى مصر

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وكيل وزارة الصحة: 5 ملايين مصاب بفيروس سى فى مصر وكيل وزارة الصحة: 5 ملايين مصاب بفيروس سى فى مصر
قال الدكتورة عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى، إننا قادرون على القضاء على مرض فيروس سى خلال 5 لـ7 سنوات ستكون خالية من المرض.

وأضاف وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى، خلال احتفالية وزارة الصحة بيوم الكبد المصرى والذى يتزامن مع اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، وذلك على سفح الأهرامات، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن هناك من 4.5 لـ5 مليون مصاب بفيروس سى فى مصر.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم علاج أكثر من 600 ألف شخص من أكتوبر 2014 حتى الآن، لافتا إلى أن معدلات الإصابة بالمرض انخفضت فى ضوء الإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة.


>انطلاق مارثوان للدراجات من الأهرامات احتفالا بيوم الكبد المصرى

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