للأمهات.. 4 أسباب وراء مشاكل النوم عند طفلك تعرفى عليها

يعانى بعض الأطفال من القلق، وعدم القدرة على النوم بشكل منتظم، وهو أمر له أثر ضار على صحة الطفل ويعيق أداءه التعليمى، وترجع صعوبات النوم لعدة أسباب .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن هناك أسباب كثيرة وراء سوء نوعية النوم عند الأطفال، مما له تأثير ضار على الصحة وتعيق الأداء التعليمى وقدرته على التركيز وتؤثر على الحالة الجسدية للطفل ، وتتضمن الأسباب التى تؤدى إلى مشاكل النوم عند الأطفال الآتى :

1.الشخير:إذا كان ابنك يعانى من توقف التنفس أثناء النوم، ينتج عنه الشخير، فبمجرد ملاحظة معاناة الطفل من الشخير فيجب استشارة الطبيب المختص.

2. القلق: يعتقد البعض أن الأطفال ليس لديهم أى مخاوف، لكنهم يتعرضون لضغوطات تسبب القلق، مما يجعل الطفل عنيفا مع زملائه فى المدرسة ويؤثر على نومه و يعانى من القلق، فإذا كنت ترى طفلك يعانى من صعوبة فى النوم فهذا دليل على أنه يعانى من مخاوف ولا يستطيع التحدث .

3.الخوف: قد يشعر بعض الأطفال من مخاوف غير منطقية أو الخوف من الظلام أو وجود أشباح، فهذا يعيق قدرة الطفل على النوم، ودليل على وجود مشكلة يعانى منها.

4.الأرق: يفشل بعض الأطفال فى النوم بسبب الأرق، فإذا كان طفلك يستخدم ألعاب الفيديو بشكل مفرط أو بعض الأدوات الأخرى يجب استشارة الطبيب.

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