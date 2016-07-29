4 أطعمة تحسن عملية الهضم.. تعرف عليها

يعانى العديد من الأشخاص من اضطرابات الجهاز الهضمى، مما لها من تأثير سلبى على الصحة وعدم ممارسة الحياة اليومية بشكل جيد.

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة التى تزيد من عملية التمثيل الهضمى، وتتضمن الآتى :

>1.الثوم: يعد من الأطعمة التى تساعد على عملية الهضم بشكل جيد وتساعد على تقليل الوزن، كما أنه يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الدهون ويزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم .

>2.الحمضيات: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سى، وهذا يساعد على حرق الدهون بشكل سريع.

>3.التوت والعنب والفراولة: توفر دفعة قوية لعملية التمثيل الغذائى، لأنها غنية بالألياف الغذائية وتساعد على حرق السعرات الحرارية، كما أنها تمتص الدهون من الجسم .

>4. تناول الحبوب الكاملة: تعزز عملية الهضم وتوفر الطاقة لساعات فى الجسم، كما أنها تمنع تراكم الدهون بنسبة تحافظ على مستويات الأنسولين .

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