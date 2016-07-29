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سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرورفى كافة الشوارع والميادين الرئيسية، حيث شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية.

كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية، ومطلع كوبرى أكتوبر وصولاً لميدان التحرير، سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات.


>سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة
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