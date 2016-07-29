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وفد مجلس العموم البريطانى يزور شرم الشيخ اليوم لدعم السياحة فى مصر

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وفد مجلس العموم البريطانى يزور شرم الشيخ اليوم لدعم السياحة فى مصر وفد مجلس العموم البريطانى يزور شرم الشيخ اليوم لدعم السياحة فى مصر
يزور وفد مجلس العموم البريطانى، اليوم الجمعة، شرم الشيخ، لدعم النشاط السياحى، والتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية.

كان السير جيرالد هاروث، رئيس وفد مجلس العموم البريطانى ورئيس مجموعة أصدقاء ، قد أكد إن زيارة مصر مهمة جدًا بالنسبة إلى المملكة المتحدة، نظرًا للعلاقة الكبيرة بين البلدين، وحجم التجارة الكبير بين مصر وإنجلترا.

وأضاف رئيس وفد مجلس العموم البريطانى خلال حواره مع الإعلامى تامر، أن العلاقات المصرية – البريطانية تاريخية وعميقة وتتعدى الـ100 عام، وثيقة فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن الوفد البرلمانى الإنجليزى يضم مجموعة متنوعة من الأعضاء من بينهم خبراء فى مكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة.


>- تفاؤل برلمانى بعودة السياحة البريطانية لمصر بعد زيارة وفد مجلس العموم..أحمد إدريس: نقطة تحول مهمة..محمد العرابى: زيارة الوفد شرم الشيخ رسالة هامة..عضو "خارجية "البرلمان: نحتاج مزيد من الجهد الدبلوماسى

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