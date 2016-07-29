توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة حادث تصادم

وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة بين سيارة ملاكى وتاكسى، تسبب فى توقف حركة المرور بالكامل أعلى كوبرى أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، ويتم الآن رفع السيارتين بواسطة الأوناش، وتسيير حركة المركبات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع بحادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر من ناحية العجوزة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.

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