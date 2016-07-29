شاب يشعل النيران فى شقة والدته لرفضها إعطاءه نقودا لشراء مخدرات بالقليوبية

شهدت قرية العيايدة التابعة لمركز الخانكة واقعة مأساوية، بعد أن قام شاب بإشعال النيران فى شقة والدته لرفضها إعطاءه مبالغ مالية لشراء كمية من المخدرات.

كان قد تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه ورد بلاغ من "م.ص .م" ربة منزل، بإشعال النيران بالشقة سكنها، وذلك حال تواجدها بمنزل ابنتها، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالشقة، وعللت ذلك لطلب ابنها الدائم للمال لشراء المواد المخدرة ورفضها ذلك.

وقد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بينه وبين والدته.

وكلف اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، بكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

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