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غدا.. الحكم فى دعوى "نفقة الصغيرين" المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز

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غدا.. الحكم فى دعوى "نفقة الصغيرين" المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز غدا.. الحكم فى دعوى "نفقة الصغيرين" المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز
تنطق محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى، غدا السبت، حكمها فى دعوى "نفقة الصغيرين" المقامة من الفنانة "زينة" ضد الفنان أحمد عز للحكم.

وكان معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، وطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلى موكلته "عز الدين"، و"زين الدين" بعد ثبوت نسبهما له وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلستى التسوية حرك الدكر الدعوى.

حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة والبلاغ الكاذب
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