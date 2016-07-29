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المحمود: الفضيلة تبني الأمم

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المحمود: الفضيلة تبني الأمم المحمود: الفضيلة تبني الأمم

أكد محمد إبراهيم المحمود، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام والعضو المنتدب، أهمية تعزيز الدور الإعلامي وشراكته للتربية الأخلاقية التي تعمل على تحقيق القيم الفاضلة في بناء الأمم ونهضة الشعوب ورقي الأمم.

وثمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطلاق مبادرة «التربية الأخلاقية» التي تسعى لتتويج القيم النبيلة والمحافظة عليها في مجتمعنا، والتمسك بالمبادئ السامية التي تضمن ديمومة التقدم العلمي والمعرفي والتقني والحضاري الذي تحقق في الدولة، لتواصل طريقها نحو بناء حاضرها ومستقبلها المشرق وإعلاء القيم الحضارية والأخلاق الإنسانية وإرثنا الزاهر بالمبادئ، وثقافتنا العامرة بالفضائل.

وقال إن المبادرة ألقت بظلالها الوارفة وفكرتها المثمرة التركيز على تحقيق الشراكة الفاعلة بين الوسائل الإعلامية المختلفة والجهات التربوية والتعليمية لتحقيق الهدف السامي منها، وتحقيق النتائج المرجوة من خلال ترجمة ذلك ودعمه بكل الوسائل المتاحة، حتى تعم الفائدة، وتعزيز مفهوم التربية الأخلاقية في المناهج التربوية والوسائل الإعلامية المختلفة.

وأضاف أن دولة الإمارات تتميز بهويتها الثقافية وقيمها الأخلاقية الأصيلة المرتكزة على موروث القيم النابع من تعاليم الدين الحنيف وتقاليد الآباء والأجداد التي تعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللامحدود للوطن.

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