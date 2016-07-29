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الأحد.. افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط

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الأحد.. افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط الأحد.. افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط
يفتتح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط المرحلة الأولى للإنشاءات الجامعية بحـرم جامعة دمياط الجديد بمدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجارى، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.

يذكر أن الدكتور رمضان الطنطاورى رئيس الجامعة قد أنهى فترة عمله وبلغ السن القانونية وينتظر ترشيح رئيس جديد للجامعة خلال أيام.

محافظ دمياط يكرم رئيس الجامعة لانتهاء فترة توليه رئاستها وتقديرا لجهوده
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