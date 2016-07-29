حبس 4 متهمين سرقوا 621 ألف جنيه من مرتادى أحد البنوك بالحدائق

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة سرقة 621 ألف جنيه من مرتادى أحد البنوك، وأمرت النيابة بضبط متهم هارب.

وتبلغ لقسم شرطة الحدائق من كل من، "جورج إ.أ" سن 50، موظف إدارى بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية. مصاباً بكدماتٍ بالرأس، و"محمد ن.س" سن 42، سائق بذات المدرسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مصاباً بكدمة بالرأس والظهر. بأنهما عقب صرفهما مبلغ مالى وقدره (621,500 جنيه) من أحد البنوك "مرتبات موظفى المدرسة عملهما"وعودتهما بالسيارة رقم (هـ ج ق/ 695) تابعة لجهة عملهم، وحال سيرهما بدائرة القسم.. اعترضت طريقهما دراجة نارية "بدون لوحات مدنية" يستقلها 3 أشخاص ترجلوا منها ويحمل أحدهما فرد خرطوش، وقام بالتعدى عليهما بجسم السلاح نتج عن ذلك إصابتهما، واستولى على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.. ولم يتهما أحدا فى ارتكاب الواقعة.

مصدر قضائى: 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة حبس هشام جنينة مؤقتا

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