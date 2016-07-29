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هيئة الاستثنمار: خصصنا 40 قطعة أرض لإقامة مشروعات بمختلف المحافظات

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هيئة الاستثنمار: خصصنا 40 قطعة أرض لإقامة مشروعات بمختلف المحافظات هيئة الاستثنمار: خصصنا 40 قطعة أرض لإقامة مشروعات بمختلف المحافظات
أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على التواصل مع المستثمرين ولقائهم من أجل سرعة إتمام المشروعات الاستثمارية، لافتاً إلى أنه تم البت فى 40 قطعة أراضى لإقامة مشروعات الاستثمارية بالمحافظات منهم 14 مشروعاً فى محافظة مطروح.

جاء ذلك خلال توقيع العقود النهائية لـ14 مشروعاً استثمارياً لرجل الأعمال السعودى الشيخ منصور العثيمين على أرض مرسى مطروح بتكلفة إجمالية 70 مليار جنيه، والذى أقيم مساء أمس الخميس، بقاعة مكتبة العامة فى وسط مدينة مطروح.

بينما أشاد رجل الاعمال السعودى الشيخ منصور العثيمين، خلال حفل توقيع العقود، بقيمة وإمكانيات وموارد مطروح مع ضرورة حسن العمل لاستغلالها، مقدماً شكره للمحافظ اللواء علاء أبو زيد، مؤكداً على أنه لم يكن يعرف أن هناك محافظة باسم مطروح إلا بعد ما عرفها من اللواء علاء أبو زيد خلال ترويجه لجذب الاستثمار الجاد على أرض مطروح، ودفعه لجهود التنمية الحقيقية.

داليا خورشيد تبحث مع البنك الأوروبى للإعمار الاستثمار فى المشروعات التنموية -
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مصر 365

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