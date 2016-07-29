اتفاق بين نواب ومحافظ بورسعيد لدعم إشاعات مرضى الأورام

قال أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وافق على مطلب لنواب المدينة بتحمل ديوان المحافظة نفقات مرضى الأورام.

وتقدم نواب بورسعيد بطلب موقع منهم خلال اجتماع عقد اليوم بين فرغلى والغضبان بديوان المحافظة، للموافقة على تحمل المحافظة تكاليف الإشعات المقطعية الخاصة لغير القادرين من مرضى السرطان "مسح ذرى - أشعة مقطعية - رنين مغناطيسى".

وأضاف فرغلى، المحافظ طلب من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير الجهاز التنفيذى اتخاذ اللازم لتسهيل الإجراءات المطلوبة لمرضى السرطان.

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