هيلارى كلينتون لـ"ترامب": لا يمكن أن نأتمنك على الترسانة النووية

وجهت هيلارى كلينتون، المرشحة للرئاسة الأمريكية، حديثها لمنافسها دونالد ترامب ، قائلة:"أمريكا عظيمة لأنها طيبة"، مشددة على أنه لا يمكن ائتمان "ترامب" على الترسانة النووية.

وقالت هيلارى، إن قوة الولايات المتحدة الأمريكية لا تأتى من رد الفعل، ولكن من التطبيق الذكى للقوة، مشيرة إلى أنها ستدعم نظام العدالة الجنائية وإعادة بناء الثقة بين أجهزة القانون والمجتمعات التى يخدمونها.

وأكدت "كلينتون" فى كلمتها بختام مؤتمر الحزب الديمقراطى فى ولاية فيلادلفيا، أنها ستدافع عن كل الحقوق المدنية، وكذلك حقوق الإنسان والمرأة والعمال والمثليين والمتحولين جنسيًا، والأشخاص ذوى الإعاقة، كما أنها ستواجه خطابات التفرقة مهما كانت مصدرها.

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