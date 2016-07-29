"التعليم" تنتهى من طباعة كشوف إعادة تسكين 7 آلاف معلمة وتسليمها للمديريات

انتهت وزارة التربية والتعليم من مراحل عودة المعلمات المغتربات إلى محافظتهن، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تسكين المعلمات المغتربات.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأخيرة من إعادة تسكين 7 آلاف معلمة مغتربة ومعلم من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه تم طباعة الكشوف تمهيداً لإرسالها إلى المديريات التعليمية.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع الأمر التنفيذى لإعادة تسكين المعلمات من قبل الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال الكشوف إلى المديريات خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح المصدر أنه عقب تسلم المديريات الكشوف يتوجه المعلم إلى المديرية التى يعمل بها للتوقيع على إخلاء الطرف ثم يتم إعادة تسكينه داخل محافظة الإقامة، لافتاً إلى أن الوزارة دورها يقتصر على عودة المعلمة المغتربة إلى محافظتها، ثم تبدأ المحافظة بتسكينها داخل مدارسها طبقاً لنسب العجز والزيادة فى الإدارات التعليمية بكل محافظة.

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