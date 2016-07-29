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أخبار سوريا.. واشنطن لا ترى تغييرا فى جبهة النصرة

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أخبار سوريا.. واشنطن لا ترى تغييرا فى جبهة النصرة أخبار سوريا.. واشنطن لا ترى تغييرا فى جبهة النصرة
اعتبرت الإدارة الأمريكية أمس الخميس، أن جبهة النصرة لا تزال تعتبر "مجموعة إرهابية" وتهديدا للولايات المتحدة رغم إعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنستن أن الولايات المتحدة "لا تزال تعتقد أن قادة جبهة النصرة لديهم نية لتنفيذ اعتداءات ضد دول غربية".

من جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربى، على "أننا لا نرى أى سبب للاعتقاد بأن أعمالهم أو أهدافهم أصبحت مختلفة" بعد ان اعلنوا فك ارتباطهم بالقاعدة.

واضاف "لا نزال نعتبر انهم منظمة إرهابية أجنبية"، موضحا "نحن نحكم على هذه المجموعات بناء على ما تفعله، وليس على الاسماء التى تتخذها".

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