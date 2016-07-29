أستاذ كبد: التشخيص المبكر لأورام الكبد يساعد فى الشفاء بنسبة 100%

أكد الدكتور مدحت الحصرى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمدير الأسبق لمعهد الكبد بكفر الشيخ خلال مؤتمر الدلتا الدولى لأمراض الكبد المنعقد حاليا بطنطا أنه يجب التشخيص المبكر لسرطان الكبد، موضحا أن التشخيص المبكر ينقذ حياة الآلاف من المرضى، لأن هذا النوع من الأورام يصعب علاجه فى المراحل المتأخرة، أما المراحل المبكرة فإن نسبة الشفاء من هذا السرطان تصل إلى 100 %.

وقال الدكتور مدحت الحصرى، إنه مع اهتمامنا بفيروس سى ينبغى ألا ننسى أن هناك فيروسات وأمراض أخرى تصيب الكبد مثل فيروس بى، وأيضا المرض الهام الذى قد يغفل عنه الكثير من الأطباء وهو الالتهاب الكبدى المناعى، الذى يتشابه بصورة كبيرة مع الالتهاب الفيروسى سى.

وأشار الدكتور مدحت الحضرى إلى أن علاج الالتهاب المناعى يختلف تماما عن علاج التهاب فيروس سى، وقد يصل إلى عدم التشخيص السليم، وبالتالى فإن العلاج يلحق الضرر بالمريض لأن الكثير من الأطباء لا يعرفون تشخيص المرض بشكل دقيق.

وأوضح الدكتور الحصرى أنه من المعروف أن نسب أمراض الكبد بمصر مازالت مرتفعة جدا، بالمقارنة بغيرها من الدول، وهذا يؤدى إلى الانتشار المخيف لأورام الكبد.

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