فى الصيف 7 نصائح لمرضى البهاق.. ابعد عن الملح وبلاش صبغات الشعر

البهاق من الأمراض الجلدية التى تسبب تشوهًا لشكل الفرد، وعلاجه أمر لم يثبت بصورة نهائيا، وبسبب تعرض المرضى لآشعة الشمس فى الصيف قد تزداد حجم المنطقة المصابة.

وتقدم الدكتورة "ولاء أبو الحجاج" استشارى التغذية العلاجية والتجميل والليزر ورئيس الجمعية المصرية لمرضى البهاق والصدفية، مجموعة من النصائح الخاصة بمرضى البهاق خلال فصل الصيف،

وهى..

1. إذا كان مريض البهاق يعانى من السكر يجب أن يتحكم فى مستوى السكر بالدم.

>2. ممنوع تناول "السم الأبيض" وهو الملح والسكر وخاصة المخللات.

>3. تقليل الأطعمة المقلية والدهون.

>4. الاعتماد على تناول الخضروات والفواكه الطازجة خاصة ذات اللون الأخضر والسلطة الخضراء.

>5. تناول الأوميجا 3 المتوفر فى الأسماك الزيتية والتونة.

>6. عدم التعرض إلى حرارة الشمس وخاصة خلال الفترة من 10 صباحا إلى 5 مساء.

>7. للفتيات ممنوع استخدام الكرياتين أو البروتين أو صبغات الشعر لأنها تسبب تهيج الجلد.

وأشارت قائلة: "مريض البهاق يتأثر بحالته النفسية، فمن الممكن أن تسبب انفعالا شديدا أو صدمة نفسية، أو عصبية أو عاطفية، وظهور أعراض البهاق وهو تغير لون الجلد إلى اللون الأبيض الذى يشبه الحليب.

وأضافت، أن البهاق من الأمراض المناعية يحدث بسبب نشاط غير معروف السبب فى الخلايا المناعية التى تهاجم الميلانين المسئولة عن صبغة الجلد، وهو غير معدى تماما، إلى جانبه مصاحبته لأمراض مزمنة مثل السكر أو الغدة الدرقية أو الثعلبة أو الصدفية.

وتابعت الدكتورة "ولاء" : "مريض البهاق يجب أن يخضع إلى نظام غذائى معين بناء على حالته الصحية، لذلك يجب أن يجرى المريض فحص صورة دم كاملة وتحليل براز والغدة الدرقية، للتأكد من أنه لا يعانى من الأنيميا أو نقص العناصر والفيتامينات بالجسم.

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