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غدا آخر أيام تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بحدائق القبة

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غدا آخر أيام تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بحدائق القبة غدا آخر أيام تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بحدائق القبة
تغلق غدا السبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى لجمل باب الترشح للانتخابات التكميلية بدائرة حدائق القبة بالقاهرة، والتى خلى مقعدها بوفاة النائب سيد فراج أثر أزمة صحية تعرض لها.

وقبل غلق باب الترشح بساعات بلغ عدد المرشحين على الانتخابات بالدائرة 10 مرشحين بينهم ثلاثة مرشحين عن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار وحراس الثورة، و7 مرشحين مستقلين.

وكانت اللجنة قد قررت دعوة الناخبين بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة للاقتراع على مقعد واحد بعد خلوه لوفاة النائب سيد محمد السيد فراج، وذلك يومى 26 و27 اغسطس بالنسبة للمصريين فى الخارج ويومى 27 و 28 أغسطس فى الداخل وفى حالة الاعادة يومى 2 و3 سبتمبر بالخارج و يومى 3 و4 سبتمبر بالداخل.

كما قررت اللجنة فتح باب الترشح على المقعد يوم 24 يوليو لمدة 7 أيام تنتهى السبت 30 يوليو على أن تكون الأوراق المطلوبة هى ذاتها الأوراق التى سبق وتم تقديمها فى الانتخابات البرلمانية السابقة.

العليا للانتخابات تكلف "دار الشفا" بتوقيع الكشف على مرشحى حدائق القبة
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