نقيب صيادلة الشرقية: مفيش مشكلة نبيع "جل الشعر" والشامبو بالصيدليات

الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، إنه من الضرورى أن يتفرغ الصيدلى للمهنة وأن تٌفتح له المجالات فى دراسات وأبحاث التى تعود بالنفع على تطوير تلك الصناعة الاستراتيجية.

وتابع أبو الفتوح، لـ "اليوم السابع": لكنى لا أرى غضاضة فى بيع أكياس الشامبو و الجل الشعر وغيرها داخل الصيدليات بالعكس أرى أن كل ما يتعلق بجسم الإنسان أو صحته تكون الصيدلة هى الأمن مكان لشرائه" ، فهو كمتخصص يعرف مدى فائدة و صلاحية المنتج للاستخدام عن غيرة وهل سيضر أم له مضاعفات، واستدلال نقيب صيادلة الشرقية قائلا: "حضر مندوب لشركة مجهولة للصيدلية معه كريمات وشامبوهات بسعر زهيد رفضت قبولها وأكدت أننا لا نتعامل إلا مع شركات معينة تقدم منتجات سليمة، فقام المندوب بيعها لبقال مجاور والذى لا يعى مدى خطورة تلك المنتجات المجهولة، وبعد أيام وجدت عددا من الأهالى يحضرون للصيدلية لشراء أدوية مهدئة للحساسية بعد تعرضهم لهياج وطفح جلدى بسبب تلك الكريمات غير الآمنة " .

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