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نواب المحلة يستعرضون مشاكل المدينة مع محافظ الغربية غدًا

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نواب المحلة يستعرضون مشاكل المدينة مع محافظ الغربية غدًا نواب المحلة يستعرضون مشاكل المدينة مع محافظ الغربية غدًا
أكد حامد جهجة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية عقد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية اجتماعا مع نواب دائرتى بندر ومركز المحلة غدا السبت. لبحث مشاكل الكهرباء وأزمة مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى وعدم وصولها لنهايات الترع ومستشفيات التكامل والوحدات الصحية إلى جانب مشاكل التعليم.

مشيرا أن الاجتماع المصغر سيحضره المسئولين عن الصحة والتعليم ورئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا ورئيس قطاع كهرباء المحلة ووكلاء وزراء التعليم والرى والتأمين الصحى والصحة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.


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