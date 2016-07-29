مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر

ينظم مركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى التابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر فى جمهورية مصر العربية. احتفالية لنشر الوعى المجتمعى حول ظاهرة الاتجار بالبشر، فى الثانية عشر والنصف ظهر يوم السبت الموافق 30 يوليو 2016.

وتتزامن الاحتفالية مع اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، وتأتي في إطار سعى مكتبة الإسكندرية إلى أن تكون مركزًا للتميز فى إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات، وتحقيقاً لأهدافها فى أن تكون نافذة مصر على العالم، ونافذة العالم على مصر فى مختلف المجالات.

ويعد الاتجار بالبشر أو عبودية العصر الحديث ظاهرة عالمية تنتشر فى معظم دول العالم إن لم يكن كلها، حيث تتفاعل المتغيرات الدولية مع المتغيرات والظروف المحلية فى إعادة إنتاج الرق والسخرة بأشكال مختلفة إلى العالم الحديث، وإن اختلفت تلك التجارة من دولة إلى أخرى؛ إما باختلاف صورها وأنماطها، وإما باختلاف موقع كلِّ دولة من سوق الاتجار بوصفها دولة معبر أو مقصد لتلك التجارة، أو بوصفها دولة مصدر أو منشأ لها.

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ندوة علمية عن السياسة الشرعية بمكتبة الإسكندرية

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