إصابة هاريسون فورد "المميتة" تعود الى الواجهة.. من المسؤول؟

خلال تصوير فيلم Star Wars: The Force Awakens في يونيو/حزيران 2014، نجا النجم العالمي هاريسون فورد Harrison Ford من الموت، ، عندما تعرض للسحق بواسطة باب هيدروليكي داخل نموذج سفينة الفضاء ميلينيوم فالكون في استوديوهات بينوود في لندن.

وبحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، فإن شركة Foodles Production أقرت أمام المحكمة بانتهاكين حسب قانون الصحة والسلامة، فيما أصيب الممثل البالغ من العمر 71 عاماً بجروح خطيرة من جراء الحادث، بما في ذلك كسر في ساقه اليسرى.

قاضي المحكمة ميلتون كينز استمع إلى شرح عن كيفية تشغيل باب سفينة الفضاء الهيدروليكي، حيث قال القائمون على الفيلم إنه بينما يعبر الممثل من تحت الباب، تلقى ضربة قوية في منطقة الحوض وسقط على الأرض، قبل أن يتم نقله جواً إلى مستشفى في اكسفورد.

وقال المدعي آندرو مارشال إن الانتهاكات تسببت في "خطر الموت"، وأنه إذا لم يتم الضغط على زر التوقف في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، كان يمكن أن تكون النتيجة مختلفةً جداً لفورد، حيث كان من الممكن أن يقتل أحداً. والسبب الحقيقي لأنه لم يفعل ذلك هو أن زر التوقف في حالات الطوارئ تم تفعيله.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"