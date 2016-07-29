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أخبار ليبيا.. قوات الحكومة الليبية غير المعترف بها تسيطر على حى فى بنغازى

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أخبار ليبيا.. قوات الحكومة الليبية غير المعترف بها تسيطر على حى فى بنغازى أخبار ليبيا.. قوات الحكومة الليبية غير المعترف بها تسيطر على حى فى بنغازى
أعلنت قوات الليبية غير المعترف بها دوليا والمستقرة فى شرق ليبيا، الخميس انها استعادت حيا فى بنغازى ثانى مدن البلاد، كان جهاديون يسيطرون عليه، وذلك اثر معارك استمرت ثلاثة ايام وأودت بحياة 6 من قوات الحكومة غير المعترف بها.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس قال خليفة العبيدى مدير مكتب الإعلام فى القيادة العامة للقوات التى يقودها اللواء خليفة حفتر الموالى للحكومة القائمة فى شرق ليبيا، "سيطرنا على بوابة القوارشة نهائيا منذ الاربعاء وعززنا تواجدنا بها ".

واضاف "نحن الآن نلاحق الإرهابيين الذين توجهوا شرقا داخل معهد الصم والبكم" على بعد كيلومتر شرق البوابة، قائلا "ألحقنا بهم ضررا كبيرا ولدينا معلومات عن تواجد قيادات كبرى داخل المعهد".

وجاء فى بيان مكتب الإعلام فى القيادة العامة للقوات التى يقودها اللواء حفتر ان "القوات البرية والشباب المساند لها يعلنون السيطرة على بوابة القوارشة بالكامل ومحيطها".

وخسرت القوات الموالية لحفتر ستة من عناصرها خلال الهجوم الذى شنته الثلاثاء من اجل استعادة السيطرة على بوابة القوارشة الواقعة عند مدخل بنغازى الغربى وتبعد 10 كلم عن وسط المدينة. ومن بين القتلى 4 من القوات الخاصة قضوا فى انفجار لغم.

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مصر 365

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