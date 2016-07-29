"كلينتون":سأمنح الجنسية للمهاجرين العاملين بأمريكا وقد أضطر لتعديل الدستور

قالت هيلاري كلينتون، المرشحة للرئاسة الأمريكية، إنها ستعمل على منح الجنسية الأمريكية، للمهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة، مشيره إلى أنها تؤمن بأن التغير المناخى حقيقة، لكى تستطيع أمريكا أن تنقذ كوكب الأرض من مخاطره.

وأضافت هيلارى كلينتون، فى كلمتها بختام مؤتمر الحزب الديمقراطى فى ولاية فيلادلفيا، أنها ستراقب آلية فصل المال عن السياسة، مشيره إلى إمكانية تعديل الدستور إذا لزم الأمر لمواجهة الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم السياسية للكسب غير المشروع.

- هيلارى كلينتون فى خطاب قبولها الترشح: سأكون رئيسة لكل الأمريكيين

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