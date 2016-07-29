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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 739 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط شرطة التموين تفيد قيام صاحب محل غير مرخص بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر " خالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وباتخاذ الإجراءات القانونية داهمت قوة امنية المحل وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته و739 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر، وأثبتت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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