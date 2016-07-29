للمقلعين عن التدخين.. 7 مشروبات تخلصك من السموم فى الرئتين

قد يقلع الأشخاص عن التدخين، وذلك بغرض تجنب الآثار الضارة الناتجة عنه، لكن تظل الآثار الضارة فى الرئتين إذا لم يتم استخراجها أو إزالتها .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن الهدف الأول بعد الإقلاع عن التدخين هو تنظيف الرئتين من تلوث الهواء والتدخين، فإذا تتجاهل ذلك فأنت معرض للإصابة بسرطان الرئة، لأن التدخين يمكن أن يسبب السعال المزمن والتهاب فى الرئتين، لأن رئتيك تحتوى على أكياس تشبه بالونات صغيرة تحمل هواء الدخان واستنشاقه، مما ينتج عنها تقييد للأكسجين فى تدفق الدم، فتؤدى إلى صعوبة فى التنفس.

وفى هذا السياق قدم التقرير قائمة مشروبات يجب أن يتناولها الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، وذلك لتقليل ضرر التدخين بالرئتين وتنظيفهما من السموم، وتتضمن هذه المشروبات الآتية :

1.الجزر: عصير الجزر مهم جدا فى النظام الغذائى، ويمكن أن يقلل السموم فى الدم .

2.جريب فروت: تعمل على تطهير الرئتين بشكل كبير بعد الإقلاع عن التدخين، فإن خطر المعاناة من سرطان الرئة تنخفض إذا كنت تستهلك منه كميات بشكل منتظم.

3.عصير التوت البرى:شرب عصير التوت البرى بشكل منتظم بعد الإقلاع عن التدخين، لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة المختلفة لتطهير نفسها .

4.البصل: يحتوى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تطهر الجسم من السموم، لذا فإن إضافة البصل فى النظام الغذائى بعد الإقلاع عن التدخين مهم للغاية.

5.الزنجبيل: يعمل على تطهير المخاط فى الرئتين، كما أنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى تعمل على طرد السموم الناتجة عن التدخين.

6.عصير الليمون: فكل صباح تبدأ يومك بشرب الليمون الدافئ لبدء عملية التطهير بعد الإقلاع عن التدخين.

7.عصير الأناناس: جيد لتطهير الرئة من خلال شرب كوب كل يوم لمدة بضعة أيام بعد الإقلاع عن التدخين .

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