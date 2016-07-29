مجلس النواب الليبى: اجتماع عقيلة صالح بـ "السراج" بداية رأب الصدع

اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب الليبى فرج أبو هاشم، أن الاجتماع الذى كان بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج برعاية مصرية، بداية كسر الهوة ورأب الصدع، كما أنه لم تكن هناك أى نتائج تذكر حول اللقاء، ولكن مجرد الاجتماع هو بداية على الطريق الصحيح.

وأكد فرج أبو هاشم فى تصريحات إعلامية، أن أهم ما يميز تلك الجلسة هو الوسيط المصرى، حيث تعول ليبيا عليها كثيراً، موضحاً أن النقاش الأساسى دار حول عدم انعقاد جلسات مجلس النواب.

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