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البرلمان يعقد مؤتمراً الأربعاء لمناقشة استعدادات موسم الحج بحضور 8 وزارات

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البرلمان يعقد مؤتمراً الأربعاء لمناقشة استعدادات موسم الحج بحضور 8 وزارات البرلمان يعقد مؤتمراً الأربعاء لمناقشة استعدادات موسم الحج بحضور 8 وزارات
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، مؤتمراً يوم الأربعاء المقبل، حول الإجراءات والاستعدادات اللازمة التى اتخذتها استعداداً لموسم الحج المقبل لسنة 1437.

ووجهت اللجنة الدعوة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بصفته رئيس بعثة الحج هذا العام، ووزراء النقل والصحة والسياحة والطيران المدنى والداخلية والتضامن والأوقاف.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تفتح ملف موسم الحج الذى ينتظره الجميع كل عام نظراً لأهميته، ولمعالجة أى ثغرات أو مشاكل يتعرض لها الحجاج المصريين، خاصة بعد حادث التدافع الذى وقع العام الماضى، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من الحجاج من دول مختلفة وكان بينهم مصريون.

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مصر 365

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