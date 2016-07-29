خبر في الجول – صفقة ستانلي.. كواليس الاجتماع قبل الأخير بين الزمالك ودجلة ' خلاف وحيد '

تطور جديد شهدته صفقة انتقال ستانلي أوهاوتشي مهاجم نادي وادي دجلة إلى الزمالك وذلك بعد اجتماع "قبل الأخير" في هولندا.

وعلم FilGoal.com بوجود اتفاق مبدئي بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك. ومن هنا سافرت بعثة من نادي الزمالك إلى هولندا لعقد جلسة مع رئيس دجلة.

في بداية الجلسة كان التشاور بين مسؤولي الزمالك ورئيس دجلة حول أكثر من لاعب بين الفريقين وكذلك حول باتريس كارتيرون المدير الفني. (طالع التفاصيل)

قبل أن تتطرق الجلسة للحديث الأهم وهو ستانلي.

الخلاف الوحيد

خلاف وحيد فقط الذي أخر إتمام الصفقة لحين جلسة أخرى يوم الجمعة. الخلاف هو مرتب اللاعب.

الزمالك قدم عرضا بقيمة 500 ألف كإعارة لمدة سنة مع بند أحقية شراء يتم تفعيله بمبلغ مليون ونصف. إلى جانب دفع 400 ألف كراتب للاعب.

ولكن دجلة يريد الحصول على مبلغ الـ900 ألف دفعة واحدة ويتكفل هو بدفع مرتب اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن رغبة دجلة تأتي لتفادي أي أزمة مستحقات للاعب نظرا لأنه عنصرا مهما ولا يريد النادي خسارته.

الأهلي والحسم

وخلال جلسة رئيس دجلة مع مسؤولي الزمالك أكد لهم لوجود اهتمام قوي من أكثر من نادي بخصوص ستانلي.

والاهتمام الأكبر يأتي من المنافس، الأهلي.

وأكد ماجد سامي لمسؤولي الزمالك وجود رسائل نصية من محمود طاهر رئيس الأهلي يطلب من خلالها ضم اللاعب.

وهو ما تحدث عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أيضا والذي أشار لوجود ستانلي ضمن المرشحين. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة أخرى اليوم الجمعة سيتم من خلالها معرفة رد دجلة بخصوص عرض الزمالك واستكمال المفاوضات.