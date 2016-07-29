النني يشارك في فوز أرسنال بالدقيقة الأخيرة على نجوم الدوري الأمريكي

حقق نادي أرسنال انتصارا في اللحظات الأخيرة أمام نجوم الدوري الأمريكي بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد مشاركة محمد النني.

النني شارك كأساسي في المباراة بجوار فرانسيس كوكلين مع تواجد ثنائي قلب الدفاع الشاب روب هولدينج الوافد الجديد من بولتون وبيليك.

ولعب النني 68 دقيقة جاءت من بينهم 23 دقيقة بجوار جرانيت تشاكا الوافد الجديد لأرسنال وخلالها ظهر التجانس وقوة وسط أرسنال بتواجد هذا الثنائي.

أرسنال تقدم أولا عن طريق جويل كامبل من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

قبل أن يأتي دور المتخصص ديديه دروجبا ويصنع عادته المفضلة بهز شباك أرسنال. هدف جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة نجح أكبوم في تسجيل هدف انتصار أرسنال بعد تمريرة مميزة من ناتشو مونريال.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية لأرسنال بعد التعادل أمام لانس الفرنسي