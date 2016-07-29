أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النني يشارك في فوز أرسنال بالدقيقة الأخيرة على نجوم الدوري الأمريكي

Google+ Print
النني يشارك في فوز أرسنال بالدقيقة الأخيرة على نجوم الدوري الأمريكي النني يشارك في فوز أرسنال بالدقيقة الأخيرة على نجوم الدوري الأمريكي

حقق نادي أرسنال انتصارا في اللحظات الأخيرة أمام نجوم الدوري الأمريكي بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد مشاركة محمد النني.

النني شارك كأساسي في المباراة بجوار فرانسيس كوكلين مع تواجد ثنائي قلب الدفاع الشاب روب هولدينج الوافد الجديد من بولتون وبيليك.

ولعب النني 68 دقيقة جاءت من بينهم 23 دقيقة بجوار جرانيت تشاكا الوافد الجديد لأرسنال وخلالها ظهر التجانس وقوة وسط أرسنال بتواجد هذا الثنائي.

أرسنال تقدم أولا عن طريق جويل كامبل من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

قبل أن يأتي دور المتخصص ديديه دروجبا ويصنع عادته المفضلة بهز شباك أرسنال. هدف جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة نجح أكبوم في تسجيل هدف انتصار أرسنال بعد تمريرة مميزة من ناتشو مونريال.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية لأرسنال بعد التعادل أمام لانس الفرنسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع