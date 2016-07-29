كارلي كلوس تقود حملة سواروفسكي الرقمية

تفخر سواروفسكي بالكشف عن حملة رقمية مثيرة جديدة تتصدرها سفيرة العلامة التجارية عارضة الأزياء الشهيرة "كارلي كلوس" Karlie Kloss التي استدعت فرقة ساحرة لمشاركة نصائح الأسلوب لمجموعة Crystaldust الجديدة لخريف/شتاء 2016. وترى كارلي أن جمال المجموعة يكمن في تنوعها وتعدد استعمالاتها.

متألقة كمنارة للفريق، حيث تتصدر "كلوس" Kloss الحملة التي تخرجها وتصورها "صوفي هولان"د، وتدعمها نجوم التأثير في سواروفسكي "مارغريت زانغ" و"طومي طن" اللذان قد التقطا صورها خلال مناسبات مختلفة من أجل العلامة التجارية. وتكتمل المجموعة الفنية بمواهب أخرى تعد أمثلة حية لما يعنيه أن تكون #Bebrilliant وفي شرح توضيحي أكبر هي تعني أن تكون الأفضل في ما تفعله وتعبر عن شخصيتك من خلاله!

وبتوجيه شخصياتهم الفريدة، تظهر كل موهبة من الإثنتا عشرة موهبة الملهمة طريقتها الخاصة في ارتداء مجموعة Crystaldust اللامعة من سواروفسكي. فمجموعةCrystaldust التي تم طرحها لخريف/شتاء 2016 كسوار حلزوني وكسوار معصم مفتوح في توليفة من ثمانية ألوان أنيقة، تحظى بكل ما يتطلبه الأمر لتصبح "المنتج المرغوب" بحق. وكما هو حال الفرقة نفسها، تتسم Crystaldust بالأناقة وتنوع الاستعمال وتتميز بلمسات أسلوب الروك وأفضلية التألق.

قدمت فرقة سواروفسكي الملهمة إسهاماتها ونصائحها الخاصة حول كيفية ارتداء القطعة سواء كانت بصحبة ألوان مُجمعة أو متباينة، أو ارتدائها مع قطعة أخرى أو على حدة، أو ارتدائها في المعصم أو ليّها بطريقة غير متوقعة.

سيتم إطلاق حملة أهداف فرقة سواروفسكي، التي تتألف من ثلاثة مقاطع فيديو وعرضين مرئيين، عالميًا على القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال شهر يوليو لدعم طرح Crystaldust في المتاجر وإلهام المستهلكين لاقتناء المنتج واستخدامه وفق أهوائهم.