فيتامين "C" مش بس للبرد.. يهزم 5 أمراض أخرى

1-الحماية من السرطان

2-تمنع حدوث الجلطات

3-فيتامين "C " يحافظ على صحة القلب

4-علاج التهاب الحلق

يعتبر فيتامين "C" من أنواع العلاج ذات الشهرة الواسعة فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ، ولكن فى الحقيقة أنه قادر على هزيمة العديد من الأمراض، إذ يتوفر فى هذا الفيتامين عناصر كثيرة من مضادات الأكسدة ، التى تساعد على إبطاء علامات الشيخوخة، وتحسين قدرات الجسم على مكافحة الأمراض والالتهابات ، ويقدم موقع " searchhomeremedy" تقريرا يوضح دور هذا الفيتامين للعلاج بفعالية كبيرة :>فيتامين "C" يحتوى على نسبة كبيرة من مركبات "الفلافونويد" التى تساعد فى إبطاء نمو الأورام والخلايا المسببة للسرطان.>يعمل فيتامين "C" على تحسين عملية تدفق الدم إلى الشريان، وبالتالى تقليل نسبة تكوين جلطات الدم، كما أنه يساعد فى خفض الكولسترول السيئ ومنع تراكم الترسبات فى الشرايين.>فيتامين "C" يحتوى على نسبة كبيرة من مضادة الأكسدة التى تعتبر ضرورية لصحة القلب، إذ يعمل على رفع وتعزيز المناعة فى الجسم، وجعل القلب يعمل بكفاءة نظراً للحفاظ على مستوى الضغط فى حالة صحية.>فيتامين "C" يساعد بشكل كبير فى علاج التهابات الفم والحلق إذ تعمل مضادات الأكسدة على تطهير الفم وقتل الفيروسات بشكل سريع .