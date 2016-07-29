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مرتضى منصور يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للزمالك

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مرتضى منصور يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للزمالك مرتضى منصور يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسماء الجهاز المعاون الجديد للفريق الأول لكرة القدم والذي تغير كاملا باستثناء اسم واحد فقط.

وبحسب تصريحات مرتضى منصور مساء الخميس للصحفيين فقد أعلن أن مؤمن سليمان هو المدرب العام الذي سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ورحل محمد حلمي عن تدريب الزمالك بعدما تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام ماميلودي صن داونز في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

والتالي بحسب تصريحات مرتضى منصور هو التشكيل النهائي للجهاز الفني:

رئيس قطاع الكرة: إسماعيل يوسف

مدير الكرة: أحمد عبد الله

المدير الفني: أجنبي سيعلن عنه لاحقا

المدرب العام: مؤمن سليمان

مدرب مساعد: علاء عبد الغني

مدرب حراس المرمى: فكري صالح أو أسامة عبد الكريم

مدرب أحمال: رودريجو

طبيب الفريق: أيمن فريد

ووفقا لما صرح به مرتضى منصور فإن مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي سيديرها مؤمن سليمان والتي تقام في الإسكندرية يوم الثالث من أغسطس المقبل.

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