خبر في الجول – الأفضل في إسبانيا 3 مرات ضمن 15 سيرة ذاتية لخلافة حلمي في الزمالك

دخل الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا ضمن دائرة المرشحين لتدريب الزمالك.

الزمالك أعلن رسميا قبول استقالة محمد حلمي عقب هزيمة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور رئيس النادي أعلن التشكيل النهائي للجهاز والذي شهد تغييرات كبيرة وتولي مؤمن سليمان منصب المدرب المؤقت لحين التعاقد مع أجنبي. (طالع التفاصيل)

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com دخول كليمنتي دائرة ترشيحات خلافة محمد حلمي.

وعلم FilGoal.com أن الإسباني الذي تولى تدريب أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو ومارسيليا ومنتخب الجابون والكاميرون وأخيرا ليبيا، ضمن 15 سيرة ذاتية يدرسها مسؤولي نادي الزمالك.

كما تولى كليمنتي تدريب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما وكذلك المنتخب الأول في فترة 1992-1998.

وحقق المدرب الإسباني لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا مرتين والسوبر مرة مع أتليتك بلباو.

وفي تلك الفترة حصد لقب أفضل مدرب في إسبانيا 3 مرات. موسم 82-83 و83-84 و86-87.

كما رفع لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب ليبيا.