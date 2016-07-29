رئيس سموحة: فييرا يحسم ضم 3 لاعبين من الزمالك.. وهذا طلبي من جعفر

ألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة إلى رغبته في التعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي الزمالك قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح رئيس سموحة: "قمنا بضم ياسر إبراهيم، ولكن الزمالك يضم لاعبين كبار، نتمنى أيضًا التعاقد معهم مثل أحمد دويدار وحازم إمام وأحمد حسن مكي".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "ولكن يتوقف ضم هؤلاء اللاعبين على رؤية جورفان فييرا المدير الفني للفريق".

وواصل: "تلقيت اتصالا من رئيس الزمالك عصر الخميس، أكد لي فيه، أنه لا يفكر في ضم أي لاعب من سموحة".

وتابع: "حسام باولو مستمر مع سموحة، وتم قيده في قائمة الفريق، ويتبقى في عقده موسمان، وكذلك أحمد رؤوف تم قيده".

واستدرك فرج عامر في ختام تصريحاته: "أما أحمد جعفر، لا مشكلة لدينا في انضمامه للزمالك، ولكن عليه أن يرد المبالغ التي حصل عليها عند التوقيع لسموحة".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن استعادة أحمد جعفر بعد رحيله بموسمين، لعب خلالهما لناديي إنبي وبتروجيت، ثم وقع لسموحة، إلا أنه تراجع وقرر العودة إلى الزمالك.