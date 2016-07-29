"الشباب والرياضة" بسوهاج تنظم منتدى للحوار الوطنى بـ"ساقلتة"

نظمت وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج منتدى للحوار الوطنى بمركز شباب ساقلتة على مدار ثلاثة أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. عن مشاكل التعليم فى المدينة، كأحد مدن سوهاج الفقيرة والأكثر تكدسا للمشكلات .

حضر فاعليات المنتدى كل من الدكتور خالد كاظم والدكتور غلاب الأبنودى والدكتور حمدى الشريف بصفتهم محاضرين فى فاعليات المنتدى، وقدموا تقرير مفصل عن أهم تلك المشكلات وسبل حلها فى المجتمع الساقلتى.

وتم الوقوف على أهم المشكلات الفعلية التي يعانى منها المجتمع الساقلتى وكيفية حلها، والتى كان أبرزها مشكلات الصحة والتعليم وتمكين الشباب والبطالة، ومن جانبهم أبدى شباب ساقلته استعدادهم الكامل فى مساعدة الحكومة لحل المشكلات التى يعانون منها.

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