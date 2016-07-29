أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"ثقافة أسوان" ينظم أنشطة ثقافية وفنية بمركز شباب بدر

Google+ Print
"ثقافة أسوان" ينظم أنشطة ثقافية وفنية بمركز شباب بدر "ثقافة أسوان" ينظم أنشطة ثقافية وفنية بمركز شباب بدر
استمرارا للأنشطة الصيفية التى ينظمها فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، نظم ثقافة الطفل بقصر ثقافة أسوان برنامجا ثقافيا وفنيا بمركز شباب بدر ضمن الأنشطة الصيفية التى يقدمها القصر، وذلك تحقيقا لهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب فى الخروج بالأنشطة الثقافية للجماهير فى أماكن تجمعاتهم.

وتضمن البرنامج، محاضرة دينية بعنوان أخلاق الرسول (ص)، ألقاها الشيخ حسن عبد السيد إمام وخطيب الشيخ ماهر، وتلها أمسية شعرية إدارتها هويدا عبد العال فرغلى شارك فيها كل من الشعراء: أحمد فخرى ، سمير طلب ، عماد عبد الحكيم.

كما تضمن البرنامج الثقافى، عرض فيلم تسجيلى "رسول الإنسانية"، عمل مسابقة ثقافية فورية ، واختتم البرنامج بعروض استعراضية لفريق مسرح أسوان "توكا توكا، من غيرك مش هتكمل"، إلى جانب ورشة فنية "رسم الأسماك والفراشات" بإشراف أسماء عبد الرحيم أخصائى فنون تشكيلية.

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يناقش تنظم محاضرة بعنوان "رفقاء الخير"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365